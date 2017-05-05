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Musul'da füze saldırısı: 81 ölü

Irak’ın Musul kentinin batı yakasında bir okula düzenlenen füze saldırısı sonucu 81 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Musulda füze saldırısı: 81 ölü

05 Mayıs 2017 11:29

DEAŞ’ın kontrolünde bulunan mültecilerin toplandığı 17 Temmuz bölgesindeki El-Vela Okulunu hedef alan füze saldırısında okula sığınanlardan 34’ü erkek, 29’u kadın, 18’i çocuk olmak üzere 81 kişi hayatını kaybetti. DEAŞ ile silahlı güçler arasında çıkan çatışmalar nedeniyle sivil insanların sığındığı okulun hangi güç tarafından vurulduğunun henüz belirlenemediği belirtildi.

Diğer taraftan, Irak silahlı kuvvetleri, Musul şehrinin kuzey batısında yeni bir cephe açtığını çok sayıda DEAŞ mensubunun öldürüldüğü ve yaralandığını açıkladı. Askeri kaynaklar, Irak güçlerinin Musul’un kuzey batısında Dicle köyünden DEAŞ’ı çıkardıklarını ve 30 aileyi kurtardıklarını açıkladı. Irak kuvvetlerinin Havi Kenise mezrasında ilerlemeye devam ettiği kaydedildi.

Etiketler: füzeli saldırı, Irak, musul


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