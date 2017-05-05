Musul'da füze saldırısı: 81 ölü

DEAŞ’ın kontrolünde bulunan mültecilerin toplandığı 17 Temmuz bölgesindeki El-Vela Okulunu hedef alan füze saldırısında okula sığınanlardan 34’ü erkek, 29’u kadın, 18’i çocuk olmak üzere 81 kişi hayatını kaybetti. DEAŞ ile silahlı güçler arasında çıkan çatışmalar nedeniyle sivil insanların sığındığı okulun hangi güç tarafından vurulduğunun henüz belirlenemediği belirtildi.

Diğer taraftan, Irak silahlı kuvvetleri, Musul şehrinin kuzey batısında yeni bir cephe açtığını çok sayıda DEAŞ mensubunun öldürüldüğü ve yaralandığını açıkladı. Askeri kaynaklar, Irak güçlerinin Musul’un kuzey batısında Dicle köyünden DEAŞ’ı çıkardıklarını ve 30 aileyi kurtardıklarını açıkladı. Irak kuvvetlerinin Havi Kenise mezrasında ilerlemeye devam ettiği kaydedildi.