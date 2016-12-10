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Musul’da insani yardım izdihamı

Irak’ın Musul kentinde sivil halka gıda, su, yakıt yardımı sırasında izdiham çıktı.


10 Aralık 2016 09:10

Irak’ın Musul kentinin DEAŞ’tan kurtarılması kapsamında başlatılan Musul operasyonu devam ederken binlerce vatandaş da yaşadıkları bölgeleri terk etti. Evlerini terk ederek, can güvenliklerini sağlamak için bölgeden ayrılan sivil halk, kötü yaşam koşullarıyla mücadele ediyor. Gıda, yakıt sıkıntısı çeken halk bir yandan da soğukla baş etmeye çalışıyor. Musul’da yüzlerce kişi açlık ve soğuk nedeniyle hayatını kaybetti.
Musul’un doğusunda bulunan Zaho bölgesinde Perşembe günü kliniklere ilaç, sivil halka ise su, gaz, gıda dağıtımı yapıldı. Halk, yardımı almak için uzun kuyruklar oluştururken yardım sırasında izdiham çıktı.
Yardım almaya çalışan bir sivil, kadınların kuyrukta bekleyemediklerini ifade ederek, "Açlıktan ölüyoruz" dedi. Yardım almaya gelen bir çocuk ise evlerinin patlayıcı ile patlatıldığını söyleyerek, "Yardım bekliyoruz. Ailemden birinin ölmesini istemiyorum" dedi. 

Etiketler: musul, yardım


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