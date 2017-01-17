Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Musul’da Irak askerleri ile DEAŞ’lılar arasında yoğun çatışma

Musul’da Irak askerleri ile DEAŞ’lılar arasında yoğun çatışma

Irak’ın Musul kentini terör örgütü DEAŞ’tan temizlemek için başlatılan Musul operasyonu devam ederken, kentin 112 ve Sümer Mahallelerinde askerler ile militanlar arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Musulda Irak askerleri ile DEAŞlılar arasında yoğun çatışma

17 Ocak 2017 10:42
Musul’da Irak askerleri ile DEAŞ’lılar arasında yoğun çatışma - Tıkla İzle

Musul’un DEAŞ’tan temizlenmesi amacıyla başlatılan Musul operasyonu yoğun çatışmalarla sürüyor. Musul’un güneydoğusunda bulunan 112 ve Sümer Mahallesinde Irak ordusu ile DEAŞ militanları arasında yoğun çatışma yaşanıyor. Iraklı askerler, Dicle nehrinin sağ tarafından nehrin sol tarafında bulunan 112 Mahallesine sızan DEAŞ’lı militanlar ile çatıştı. Yaşanan yoğun çatışmalar nedeniyle bölge halkı da evlerini terk ederken, acil müdahale ekipleri de tek tek evleri kontrol ederek saklanan DEAŞ militanlarını aradı. Çatışma esnasında çok sayıda DEAŞ militanı öldürüldü. Operasyona katılan Iraklı asker, militanları her yerde öldüreceklerini ifade etti.
 

Etiketler: musul


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!