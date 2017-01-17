Musul’un DEAŞ’tan temizlenmesi amacıyla başlatılan Musul operasyonu yoğun çatışmalarla sürüyor. Musul’un güneydoğusunda bulunan 112 ve Sümer Mahallesinde Irak ordusu ile DEAŞ militanları arasında yoğun çatışma yaşanıyor. Iraklı askerler, Dicle nehrinin sağ tarafından nehrin sol tarafında bulunan 112 Mahallesine sızan DEAŞ’lı militanlar ile çatıştı. Yaşanan yoğun çatışmalar nedeniyle bölge halkı da evlerini terk ederken, acil müdahale ekipleri de tek tek evleri kontrol ederek saklanan DEAŞ militanlarını aradı. Çatışma esnasında çok sayıda DEAŞ militanı öldürüldü. Operasyona katılan Iraklı asker, militanları her yerde öldüreceklerini ifade etti.

