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Musul’da toplu mezar bulundu

Musul operasyonu kapsamında ilerleyişini sürdüren Irak ordusu, kentin güneyinde bulunan Hamam El Alil kasabasında başı kesilerek öldürülen 100 cansız bedenin bulunduğu toplu mezar ortaya çıkardı.

Musulda toplu mezar bulundu

08 Kasım 2016 15:11

Musul’un terör örgütü DEAŞ’tan temizlenmesi amacıyla başlatılan Musul operasyonu sürerken bölgede DEAŞ’ın katliamlarını göz önüne seren gelişmeler de kaydediliyor. Irak güçleri, bölgede ilerleyişini sürdürdüğü sırada şiddetli kokunun alınmasının ardından Musul’un güneyinde bulunan Hammam El Alil kasabasında toplu mezar buldu. Irak ordusu, toplu mezarda kafası kesilerek öldürülen 100 kişinin cesedinin bulunduğunu duyurdu. Toplu mezarın tespit edilmesinin ardından bölgeye dozer sevk edildiği ve cesetlerin güvenlik güçlerine mi sivillere mi ait olduğunun henüz bilinmediği belirtildi.

DEAŞ, 2014 yılında Musul’un kontrolünü ele geçirmesinin ardından toplu katliamlar gerçekleştirmişti.


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