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Musul'da üç gence önce işkence edildi sonra kurşuna dizildi

Musul'da Haşdi Şabi ile birlikte DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenleyen Irak Askeri Polis Birliğinin sokak ortasında sivil halka yönelik katliamları şok etti.

Musulda üç gence önce işkence edildi sonra kurşuna dizildi

24 Ocak 2017 15:52
Musul'da üç gence önce işkence edildi sonra kurşuna dizildi - Tıkla İzle

Irak askerlerinin, Güneydoğu Musul yakınlarındaki Sümer mahallesinde, DEAŞ’a bağlı olmakla suçladıkları üç genci öldürmelerini gösteren video sosyal medyada büyük tepki topladı. Birkaç gün öncesine ait olduğu belirlenen görüntülerde, DEAŞ mensubu olmakla suçlanan üç genç, üniformalı kişiler tarafından önce dövülüyor, ardından da işkence edilip kurşuna diziliyor. 

Bütün bu süreci cep telefonu ile kaydeden katliamcılar, sosyal medyadan da bu görüntüleri servis etti. Gençler görüntülerde kendilerinin DEAŞ'la bir alakalarının bulunmadığını söylemelerine rağmen, kutsal değerlere küfreden kişiler tarafından makineli tüfeklerle kurşuna diziliyor. 


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