Terör örgütü DEAŞ tarafından 2014 yılında ele geçirilen Musul, üç yıl sonra terör örgütünden geri alındı. Dönemin ticaret merkezlerinden biri olan Irak’ın en büyük ikinci kenti Musul bugün enkaz halinde. Kentte bulunan ve tarihe tanıklık eden çok sayıda eser terör örgütü DEAŞ tarafından tahrip edildi. Tarihi eserler bugün enkaza dönerken, zamanında çocukların oyunlar oynadığı sokaklar ise molozlarla dolu. Musul’un batısında bulunan Musul Ulu Camisi ve simgesel Al-Habda Minaresi de yıkılan eserlerden yalnızca biri. DEAŞ militanlarının harabeye çevirdiği yerler arasında Yunus Peygamber Türbesi de yer alıyor.

DEAŞ tarafından Haziran 2014 yılında ele geçirilen ve "hilafetin” ilan edildiği kent Musul'un geri alınması için Ekim 2016'da operasyon başlatılmıştı. Irak ordusunun önderliğinde Peşmerge, Sünni Arap aşiretlere bağlı silahlı gruplar ve Şii milisler katıldığı operasyonda Musul'a ilerleyen bu gruplara, ABD önderliğindeki koalisyon hava desteği sağlayarak Musul’un geri alınmasında yardımcı oldu. Şehir üç yıl sürenin sonunda DEAŞ’ın elinden kurtarıldı fakat artık bir harabe halinde. İşte Musul’dan geriye kalanlar.