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Musul’dan tekneyle kaçış

Musul operasyonu devam ederken bölge halkı da Dicle Nehri üzerinden tekne ve botlarla kaçarak güvenli bölgelere gidiyor.


22 Kasım 2016 11:06

Irak’ın Musul kentinin terör örgütü DEAŞ’tan temizlenmesi için başlatılan operasyon devam derken halkın da kaçışı sürüyor. Musul’un çevresini Irak ordusu kuşatırken bölgede yürütülen operasyon kapsamında Iraklı güçlerle terör örgütü DEAŞ militanları arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Bölge halkı da çatışmalar nedeniyle köylerini tek tek terk ediyor. Siviller, tekne ve botlarla Dicle Nehri’nden geçerek Irak ordusunun kontrolünde bulunan daha güvenli bölgelere gidiyor. Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu aileler bu geçiş esnasında beyaz bayraklarını sallayarak can güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

Iraklı General Naif Temimi, iki gündür nehrin karşı tarafından bu tarafına insanları kurtardıklarını belirterek, “Nehrin bir tarafı Nemrud diğer tarafı El Abid köyü. Dünden beri yaklaşık 200 aileyi kurtardık. DEAŞ kendi aileleriyle kaçmak için bu aileleri canlı kalkan olarak kullandı. Bizim amacımız da Iraklı insanları DEAŞ’tan kurtarmak. Bu yüzden de elimizden geleni yapıyoruz. Önce insan sonra toprak” dedi.

Bölgede görevli Iraklı asker Sami Hamza Kazım, Dicle Nehri’nin El Masif köyü tarafından kurtarma görevinde olduklarını belirterek, “DEAŞ yüzünden kaçan insanlar nehirden geçmeye çalışıyorlar. Biz bu aileleri kurtarıyoruz ve güvenli bölgelere götürüyoruz. Şimdi her şey kontrolümüz altında” ifadesini kullandı.
Bölgeden ayrılan bir vatandaş ise, DEAŞ yüzünden El Masif köyünden Musul’a geçtiklerini, oradan da yürüyerek geri döndüklerini ve 6-7 gündür yemek yemediklerini, su içmediklerini bildirdi. 


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