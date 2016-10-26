Musul’un DEAŞ’ın elinden geri alınması için başlatılan askeri operasyona katılan Türkiye’ye, Musullu Türkmenler destek veriyor. Operasyona destek verenlerden biri de 8 kişilik ailesi ile birlikte DEAŞ’tan kaçarak Elazığ’a sığınan 56 yaşındaki 4 çocuk babası Vasfi Hamdan. Anne ve babasını da yanına alarak 2 sene önce Musul’dan kaçan Hamdan, memleketinde dönmek için gün sayıyor. Akrabalarını, evini, çiftliği dahil her şeyini geride bırakan Türkmen aile, Musul’un DEAŞ’tan temizlenmesi için dua ediyor.

"Vatanımıza dönmek istiyoruz"

Türkiye ile birlikte diğer ülkelerin yardım ederek DEAŞ’tan Musul’un biran önce temizlemesini isteyen Vasfi Hamdan, “Biz vatanımıza dönmek istiyoruz. Irak’taki vatandaşlarımız perişan oldu. Su ve yemek yoktu, açlıktan ölenler bile oldu. Biz çıktık, Türkiye’ye geldik, kurtulduk. Allah Türkiye’den razı olsun. Türkiye bizi kabul etti ama Arabistan, İran ve diğer ülkeler bizi almadı. Türkiye’den Musul'u kontrol etmesini ve yardım etmesini istiyorum. Bu alemi, ölümlerden kurtarsın. Bir buçuk milyon nüfusu olan Musul'a DEAŞ geldi ve orada kalanlara çok zulüm etti, etmeye de devam ediyor” dedi.

“Keşke 2 yıl önce girselerdi”

DEAŞ’ın herkesi öldürdüğünü aktaran Vasfi Hamdan, DEAŞ'ın Şii, Yezidi, Hristiyan ve şebekleri öldürdüğünü söyledi. Hamdan, "Şebekler ne Kürt ne Arap’tırlar. Bunların hepsini öldürdü. Kaçan kurtuldu. Şuan orada Araplar kaldı. ‘Araplara bir şey yapmayacağız. Zaten siz Müslümansınız’ dediler. Ama Müslüman, Kürt ve Türkmen olunca ‘siz Müslüman değilsiniz’ dediler. Şimdi ise Araplara döndüler. Polis, jandarma ve devlet memuru diye herkesi öldürüyorlar. Irak yönetimi 2 yıl önce, girseydi Musul'a daha iyi olurdu. Çünkü 2 seneden sonra temizlemek zor olacak. Ama önceden kolaydı. Şimdi her yere, caddelere ve binalara bomba koydular. 2 senede çok şey yaptılar” diye konuştu.

“Biz Türkiye gibi olamadık”

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye’nin güzel bir birliktelik sergilediğini dile getiren Hamdan, “Darbe başarısız oldu. Ama biz öyle olamadık. Biz Irak’ta ve Suriye’de 10 parça olmuşuz. Bunun nedeni ise bir olamadığımızdan dolayıdır. 15 Temmuz günü sabaha kadar uyumadık. Televizyonda izledik ve sonra meydana gittik. Türk bayrağımızı kaldırdık ve devlete 'evet' dedik. Türkiye’ye bir şey olmasın. Türkiye’nin yaptığı iyiliği Allah boşa çıkarmadı” şeklinde konuştu.

Kendi vatanına ve toprağına dönmek istediğini, Türkiye’yi desteklediğini belirten 4 çocuk annesi Suet Hüseyn ise Türkiye’den, Musul’un DEAŞ’tan temizlemesini istedi.

Kamil Cankılıç