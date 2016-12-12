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Musul’un doğusu bombardıman ve saldırı altında

Irak’ın Musul kentinin doğusuna yönelik DEAŞ saldırılarının yanı sıra koalisyon uçaklarının Irak ordusunun bombardımanı sürüyor. Masum sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan bombardımanlar nedeniyle bölgede kalan halk yaşam mücadelesi vermeye çalışıyor.

Musulun doğusu bombardıman ve saldırı altında

12 Aralık 2016 11:30
Musul’un doğusu bombardıman ve saldırı altında - Tıkla İzle

Musul’un terör örgütü DEAŞ’tan temizlenmesi amacıyla başlatılan Musul operasyonu devam ederken, DEAŞ’ın Musul’un doğusuna yönelik saldırıları da sürüyor. Koalisyon ve Irak ordusunun, Musul’un doğusuna yönelik gerçekleştirdiği bombardıman da kentte yıkıma neden oluyor. Kentte bulunan evler, camiler, yerle bir olurken sokaklarda binaların enkazlarıyla doluyor. Her gün masum sivillerin de hayatını kaybettiği saldırılarda, bölgede kalan halk da korku içinde yaşam mücadelesi veriyor. Yapılan bombardıman nedeniyle evlerin zarar gördüğünü kaydeden bir vatandaş “Keskin nişancılar komşumu öldürdü. Birisini kolundan birisini karnından vurdu. Çok zarar gördük” dedi.

Diğer bir vatandaş alt yapının çok zarar gördüğünü dile getirerek, “Saldırılarda arabam da yandı. Evler de çok kötü durumda, çok zarar gördü. Sokaklar da çok zarar gördü. Çocuklar sokağa çıkamıyorlar. Her yerde cam kırıkları enkaz var. Bombardımanlardan çıkan dumanlar nedeniyle hastalıklar da arttı” ifadelerini kullandı.

Yıkım ve enkazın her yerde olduğunu belirten bir vatandaş, “Havan atışlarından hareket edemiyoruz. Atışlar 24 saat durmuyor, sabaha kadar uyuyamadık seslerinden. Bombalar düştüğü zaman nereye saklanacağımızı bilmiyoruz, üzerimize cam mı düşecek taşların altında mı kalacağız bilmiyoruz. Sanki anlaşmışlar uçaklarla havan atışı aynı anda gerçekleşiyor” açıklamasını yaptı. 


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