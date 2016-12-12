Musul’un terör örgütü DEAŞ’tan temizlenmesi amacıyla başlatılan Musul operasyonu devam ederken, DEAŞ’ın Musul’un doğusuna yönelik saldırıları da sürüyor. Koalisyon ve Irak ordusunun, Musul’un doğusuna yönelik gerçekleştirdiği bombardıman da kentte yıkıma neden oluyor. Kentte bulunan evler, camiler, yerle bir olurken sokaklarda binaların enkazlarıyla doluyor. Her gün masum sivillerin de hayatını kaybettiği saldırılarda, bölgede kalan halk da korku içinde yaşam mücadelesi veriyor. Yapılan bombardıman nedeniyle evlerin zarar gördüğünü kaydeden bir vatandaş “Keskin nişancılar komşumu öldürdü. Birisini kolundan birisini karnından vurdu. Çok zarar gördük” dedi.

Diğer bir vatandaş alt yapının çok zarar gördüğünü dile getirerek, “Saldırılarda arabam da yandı. Evler de çok kötü durumda, çok zarar gördü. Sokaklar da çok zarar gördü. Çocuklar sokağa çıkamıyorlar. Her yerde cam kırıkları enkaz var. Bombardımanlardan çıkan dumanlar nedeniyle hastalıklar da arttı” ifadelerini kullandı.

Yıkım ve enkazın her yerde olduğunu belirten bir vatandaş, “Havan atışlarından hareket edemiyoruz. Atışlar 24 saat durmuyor, sabaha kadar uyuyamadık seslerinden. Bombalar düştüğü zaman nereye saklanacağımızı bilmiyoruz, üzerimize cam mı düşecek taşların altında mı kalacağız bilmiyoruz. Sanki anlaşmışlar uçaklarla havan atışı aynı anda gerçekleşiyor” açıklamasını yaptı.