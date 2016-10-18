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Musul’un köylerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Musul'u DAEŞ'ten temizleme operasyonu kapsamında Irak Ordusu ve Peşmerge güçleri ilerleyişini sürdürürken, kente bağlı köylerde askeri birlikler ile DAEŞ militanları arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Musulun köylerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor

18 Ekim 2016 11:56

Dün başlayan Musul’u kurtarma operasyonu kapsamına Peşmerge güçleri Musul’a bağlı birçok köyün kontrolünü sağladığını duyurmuştu. Irak Ordusu da Musul köylerinde önemli bir ilerleme elde ederken kente bağlı köylerde terör örgütü DAEŞ militanları ile Irak Ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Abbas Receb köyünde şiddetli çatışmalar yaşanırken, militanlar köyü tamamen boşalttı. Sokak çatışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğü operasyonlara koalisyon güçleri de havadan destek veriyor. Militanların tüneller kazıp evlere bombalar yerleştirmesi nedeniyle bomba imha ekiplerini de katıldığı operasyonda, DAEŞ mevzilerine top saldırısı düzenleniyor. Zayo köyünde kontrolü sağlayan birlikler, Musul’un güneyinde bulunan Hamam Alil bölgesinde ilerliyor. Öte yandan, Peşmerge güçlerinin de katıldığı operasyon kapsamında 9 köyün kontrolünü sağladı. 

Etiketler: çatışma, musul


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