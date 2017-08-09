Diğer
Kategoriler

Muş’un karpuz ve kavunu tezgahlardaki yerini aldı

Muş’ta yetiştirilerek piyasaya sürülen karpuz ve kavun, beklenen ilgiyi görmüyor.

Muşun karpuz ve kavunu tezgahlardaki yerini aldı

09 Ağustos 2017 15:12

Merkeze bağlı Arpayazı köyünde 50 dönümlük tarlada yetiştirdiği kavun ve karpuzları otogar civarında satışa çıkaran İbrahim Özbey, bu hafta başında ilk defa kavun ve karpuzları satışa çıkardığını belirtti. Muş karpuzunun yeni çıkmasına karşın ilgi görmediğini söyleyen Özbey, satışların iyi olmadığını belirtti. Sabahtan akşama kadar açık alanda satış yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Özbey, "Saatlerce güneşin altında bekliyoruz, ancak günde 10-15 tane karpuz satabiliyoruz" dedi.

Karpuz üretiminin denildiği gibi kolay olmadığını ve büyük emek istediğini ifade eden Özbey, "Oysaki hem maliyeti yüksek hem de emek isteyen bir üretim. Ürünün tarla ve raf ömrünün kısalığı, arz ve talep dengesizliği nedeniyle üretici büyük risk altında. Muş’un hemen her köşesinde bir aydır manavlarda satılan karpuz, Adana’dan gelen karpuzdu. Muş karpuzu çıkar çıkmaz fiyatlar yarı yarıya düşüyor. Ektiğimiz ürünlerimizden hiçbir fayda elde edemiyoruz" diye konuştu. 

Nejdet Armağan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 36°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!