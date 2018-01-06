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Müteahhit bürosunda katliam! 4 kişiyi öldürdü

Konya’nın Ereğli ilçesinde müteahhit bürosuna pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 3 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan cinayet zanlısının, olaydan önce 1 kişiyi daha öldürüp kanala attığı ortaya çıktı.

Müteahhit bürosunda katliam! 4 kişiyi öldürdü

06 Ocak 2018 11:39
Konya’da müteahhit bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Hacı Mütahir Mahallesi Çavuşlu Sokakta bulunan Aygın Apartmanında bulunan bir müteahhit bürosunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanda oturan Cem K., binalarının yıkılıp yeniden yapılması için müteahhit A.S. ile anlaşan komşularının da bulunduğu büroya gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

Açılan ateş sonucu iş yerinde bulunan İbrahim Gök (38), İsmail Kurtsal (53) ve Şaban Kurtsal (61) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Müslüm Gök (48) ise, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan ambulansla Konya'ya sevk edildi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak iş yerinde inceleme yaptı.

Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı Cem K. polise giderek teslim oldu. Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Katliamdan önce 1 kişiyi daha öldürüp kanala atmış

Polis tarafından sorgulanan cinayet zanlısı Cem K.'nın müteahhit bürosuna gerçekleştirdiği saldırıdan önce de ilçeye bağlı Akhüyük Mahallesinde Savaş Kaynak isimli şahsı da öldürüp kanala attığını itiraf etti. Cinayet zanlısının itirafı doğrultusunda araştırma yapan polis ekipleri, belirtilen kanalda Savaş Kaynak'a ait cesede ulaştı.

Zanlı Cem K.'nin evinin yıkılmasını istemediği, müteahhit ile anlaşan komşularına kızdığı için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia ettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin Savaş Kaynak'ın cesedinin bulunduğu kanaldaki incelemeleri sürüyor. 

Özcan Saraç

 

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