Mutfaklar akıllanıyor

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği ve ev aletleri fuarlarından biri olarak kabul edilen IFA, bu yıl 31 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin’de başladı. Geçen yıl, 159 bin metrekarelik alanda 1800’ü aşkın firma, 253 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuarda bu sene de sektörün önemli oyuncuları katılıyor. Dijital yaşam tarzını yansıtan ürünlerin ve önemli yeniliklerin sunulacağı fuarda, Türkiye’de 3 üretim tesisi, 2 Ar-Ge merkezine sahip Candy Hoover standında, geleceğin ev teknolojisinde beyaz eşya sektöründeki ürünlerinde yapay zeka dönemi başlattı.

Sesi tanıyor, alışkanlıkları öğreniyor, uzaktan kontrol sağlıyor

Fuarda bulaşık makinesiyle vitrine çıkan marka, ürünlerine kattığı yapay zekayla kullanıcıları çağın ötesine taşıdığını vurgulayarak, bulaşık makinesi AXI’nin, yapay zeka sayesinde sesi tandığını, alışkanlıkları öğrendiğini ve kişiye özel çözümler sunuduğunu bildirdi. Ürün ile ilgili açıklamada kullanıcılar; sadece seslerini kullanarak makineyi kontrol edebiliyor. Hoover Talks ile programları uzaktan seçip başlatabiliyor, yıkama durumu hakkında mesajlar alabiliyor, yıkama tamamlandığında sesli olarak bilgilendiriliyor. Entegre kameraya sahip optik sensör sistemi ile bulaşık makinesinin ne kadar yüklü olduğu ve mutfak gereçlerinin türü algılanıyor. Bir sorun varsa anında uyarı veriyor. Wi-Fi fonksiyonları ile de uzaktan kontrol edilebiliyor.

Kumaş, leke tipi ve hava durumuna göre en uygun yıkama

Fuarda diğer tanıtılan ürünlerden yüzde 70 enerji verimlilik sınıfına ve 14 kg’lık yıkama kapasitesine sahip Hoover AXI çamaşır makinası da kumaş ve leke tiplerini tanıyarak en uygun yıkama fonsiyonunu seçmeye imkan tanıdığı kaydedildi. Ürünler ile ilgili açıklamada; yıkama alışkanlıklarına göre kullanıcılara tavsiyeler verdiği belirtilirken, AXI buzdolabı ve KeepHeat fırın ise gıdaların bozulma sürecini yavaşlatmak için daha uzun süre depolanmasına olanak tanıdığı kaydedildi.

"Ev aletlerine bağlantı getiriyoruz"

Ev otomasyonu, tüketici elektroniği, ev aletleri ve akıllı yaşam arasındaki ilişkinin, grup stratejilerini önemli ölçüde etkilediğini belirten Candy Group CEO’su Beppe Fumagalli, “Hızlı ve heyecan verici bir tempo ile geliştirdiğimiz yenilikçi ürünleri pazara sunmamız açısından IFA’da bulunmaktan gurur duyuyoruz. Yıkayıcı ve süpürge grubuna ek olarak ankastre ürünlerde de farklı sürprizlerle fuardayız. Ev aletlerine getirdiğimiz sadelik, kullanım kolaylığı, bağlantı ve sofistike tasarımla farklı beklentide tüketicilere ulaşmayı hedefliyoruz. Kullanıcılara kendi yaşam tarzlarını istedikleri gibi değiştirebilecek fikirler sunmayı amaçladığımız stratejilerimize devam edeceğiz” dedi.