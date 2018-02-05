Diğer
Kategoriler

Mutfaktaki patlama evi bu hale getirdi

Eskişehir'de bir evin mutfağında henüz belirlenemeyen bir sebepten yaşanan patlama, büyük maddi hasara yol açtı.

Mutfaktaki patlama evi bu hale getirdi

05 Şubat 2018 10:28

Olay, Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'ta sabah saatlerinde yaşandı. Sokak üzerinde bulunan Oğuzhan Esgünoğlu'na ait bir dairenin mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangın evi tamamen sararken, dumanlar da binaya yayıldı. O sırada patlamanın olduğu dairede kimsenin olmaması olası bir kötü durumun önüne geçerken, binada yaşayan 7 kişi ile bir itfaiye çalışanı dumanlardan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası ikamette maddi zarar meydana gelirken, patlamanın buzdolabından kaynaklandığı iddia edildi.
Öte yandan dumandan etkilenen vatandaşlar 112 Acil Servis ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Çağatay Gür
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç