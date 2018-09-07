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Mutfaktan aldığı bıçakla kocasını öldürdü

Eskişehir'de bir kadın kavga ettiği kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Mutfaktan aldığı bıçakla kocasını öldürdü

07 Eylül 2018 21:59

Edilen bilgiye göre, olay Şirintepe Mahallesinde meydana geldi. Semra Ç. (20) ile bir süre önce evlendiği eşi Yunus Ç. (22) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı.Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Semra Ç. mutfaktan aldığı bıçakla Yunus Ç.'yi göğsünden yaraladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yunus Ç, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahale sonrası Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan Yunus Ç. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Öte yandan gerçekleşen olayın akabinde gözaltına alınan zanlı Semra Ç, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği Eskişehir Adalet Sarayında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Mustafa Kaplan
 

 

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