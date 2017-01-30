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Mutlu Topçu imzalıyor

Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Mutlu Topçu ile anlaşma sağlayan Bursaspor’da, genç teknik adam için bugün imza töreni düzenlenecek.

Mutlu Topçu imzalıyor

30 Ocak 2017 11:30

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında oynanan Adanaspor karşılaşmasının ardından Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran yeşil-beyazlılar, teknik direktörlük görevine daha önce Kayserispor ve Gaziantepspor'u çalıştıran Mutlu Topçu’yu getirdi. Bursaspor’un şampiyon olduğu sezon Ertuğrul Sağlam’ın da yardımcılığını yapan 46 yaşındaki teknik adam ile bugün saat 15.00’de Özlüce Tesisleri’nde sözleşme imzalanacağı duyuruldu.

Ivan Ergic teklifi kabul etti

Bursaspor resmi internet sitesinden Mutlu Topçu’ya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Bir süredir Bursaspor menfaatlerini gözeterek yapmış olduğumuz görüşmeler ve değerlendirmeler neticesinde teknik direktörlük konusunda kararımızı vermiş bulunuyoruz. İhtiyacımız olan aidiyet ve Bursaspor geleneklerine hakim bir ekip ile futbol takımımızın yönetimini sayın Mutlu Topçu'ya emanet ediyoruz. Mutlu Hocamızın yardımcısı olarak da ülkemizin ilk prolisans sahibi antrenörlerinden Gökhan Geylani görev yapacak. Ayrıca tüm camianın sevgisini kazanmış olan Ivan Ergiç de yeni oluşumda yer alma teklifimizi kabul etmiştir."

Mesut Alan
 


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