Mutlu Topçu’nun Bursaspor karnesi zayıf

Sezona Hamza Hamzaoğlu yönetiminde başlayan Bursaspor'da, ligin 18. haftasında oynanan Adanaspor karşılaşmasında alınan mağlubiyetin ardından deneyimli çalıştırıcı ile yollar ayrılmıştı. 19. haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasına U21 Teknik Sorumlusu Tunahan Akdoğan nezaretinde çıkan Timsah’ta, 20. haftadaki Fenerbahçe karşılaşması öncesi Mutlu Topçu göreve gelmişti. Bursaspor’un şampiyonluk yaşadığı 2009-2010 sezonunda Ertuğrul Sağlam’ın yardımcılığını da yapan genç teknik adam, daha önce Gaziantepspor ve Kayserispor’u da çalıştırmıştı.

10 maçta 8 puan topladı

Mutlu Topçu’nun Fenerbahçe’ye karşı alınan 1-1’lik beraberlikle başlayan yeşil-beyazlı takımdaki kariyeri dün oynanan Galatasaray karşılaşması ile birlikte sona erdi. Ligde toplam 10 maçta takımın başında yer alan Topçu, bu mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 8 puan topladı. Yeşil-beyazlılar, bu karşılaşmalarda kalesinde 24 gole engel olamazken, rakip fileleri ise sadece 9 kez havalandırabildi.

Bursaspor’un Mutlu Topçu idaresinde ligde çıktığı maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Bursaspor - Fenerbahçe: 1-1

Kayserispor - Bursaspor: 2-0

Kasımpaşa - Bursaspor: 4-0

Bursaspor - Gaziantepspor: 2-1

Osmanlıspor - Bursaspor: 1-1

Bursaspor - Alanyaspor: 1-3

Konyaspor - Bursaspor: 2-0

Bursaspor - Karabükspor: 3-0

Akhisar Belediyespor - Bursaspor: 5-1

Bursaspor - Galatasaray: 0-5

Mesut Alan