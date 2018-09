'Mutluluk Bize Yakışır' programına Stevie Ödülü

DeFacto, istikrarlı büyüme hikayesini insan kaynakları alanındaki uluslararası ödüllerle taçlandırdı. Yapılan açıklamada şirket, The Stevie Awards for Great Employers'da (Uluslararası İş Ödülleri) Achievement in Employee Engagement (Çalışan Bağlılığı Başarısı) kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.

Dünyanın en prestijli ve en etkili uluslararası iş ödülü programlarından biri olan The Stevie Awards'da çalışanları için en iyi çalışma ortamı sunan şirketler ve insan kaynakları profesyoneller ile birlikte başarılı projeler, ürünler ve tedarikçiler ödüllendiriliyor. DeFacto, insan kaynakları alanındaki 'Mutluluk Bize Yakışır' projesi ile ödül almaya hak kazandı.

"Çalışanlarımızın gelişimi ve memnuniyeti için yatırım her zaman birinci önceliğimiz"

DeFacto Academy ve Mutluluk Direktörü Yeşim Çokeker Yurtsever, "Çalışan memnuniyeti bizler için öncelikli konuların başında geliyor. İnsana yatırım her zaman birinci önceliğimiz olmuştur. Çalışanlarımızın eğitimi, gelişimi ve memnuniyeti için sürekli yatırımlar yapıyoruz. Bugüne kadar Türkiye'de ilk olan birçok uygulamayı hayata geçirdik. Bu alandaki çalışmalarımızı ve yatırımları sürdürülebilir kılmak amacıyla 2011 yılında 'Mutluluk Müdürlüğü' bölümünü kurduk. Ardından Mutluluk Bize Yakışır Programı'nı hayata geçirdik. Bu programda amacımız her zaman oluşturucu, çalışanlara WOW dedirtecek, şirket iklimini ve kültürünü olumlu anlamda destekleyecek faaliyetleri hayata geçirmek olmuştur. The Stevie Awards gibi dünyanın en prestijli iş ödüllerinden birinde ödüle değer görülmemiz bizim için gurur verici olduğunu söylemek istiyorum" dedi.