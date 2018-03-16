Mutluluk Festivali İstanbul'da başladı

Mutlu İnsan Zihin Ruh ve Beden Festivali, bu yıl 4'üncü kez İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Sağlıklı yaşam, psikoloji, tıp, alternatif ve tamamlayıcı tıp, kişisel gelişim, yoga ve meditasyon gibi zihin, ruh ve beden sağlığı ile ilgili alanlarda Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen otoriteleri ve uzmanları üç gün sürecek festivalde buluşacak. 70'e yakın workshop ve seminerin yapılacağı festivalde dans ve müzikli gösterilerin yanı sıra küçük el sanatları, organik gıda ve kozmetik, sağlıklı yaşam dair seçkin markaların ürünlerini de bulmak mümkün olacak.

Sağlıklı yaşam ve sağlıklı kilo vermek önem kazanıyor

Mutlu İnsan Zihin Ruh ve Beden Festivali'nin yaklaşan yaz mevsimi öncesi fazla kilolarından nasıl kurtulabileceklerine dair faydalı olabilecek workshop ve seminerler içerdiğine dikkat çeken Nuhil Gıda A.Ş. Genel Müdürü Yüksek Kimyager Ersin Baykara, ''Sağlıklı yaşam, sağlıklı kilo verme artık birçok kişinin son yıllarda daha fazla ilgi gösterdiği bir konu oldu. Bundan dolayı bu tür organizasyonlar katılımcı bireylerin iş ve özel hayatlarında, eş ilişkilerinde daha çok mutlu olmalarının yanı sıra sağlıklı yaşam, sağlıklı zayıflama ve sağlıklı beslenmeye dair de önemli bilgiler edinmesi açısından da faydalı oluyor. Festivalde sağlıklı bir şekilde kilo vermeye yardımcı olmak amacıyla geliştirilen zayıflama amaçlı kalorisi kısıtlanmış gıda ürünleri de yer alacak. Sağlıklı beslenme, sağlıklı zayıflama, huzurlu ve mutlu bir yaşam için yeni deneyimlere açık olan ve kendini geliştirmek isteyen herkesi bu festivale davet ediyoruz'' şeklinde konuştu.

Türkiye’de obez bireylerin oranı yüzde 19,6

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Mayıs 2017'de açıklanan Türkiye Sağlık Araştırması 2016 sonuçlarına göre boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2014 yılında yüzde 19,9 iken, 2016 yılında yüzde 19,6 oldu. Cinsiyete göre bakıldığında 2016 yılında kadınların yüzde 23,9'unun obez, yüzde 30,1’inin ise obez öncesi olduğu görülüyor. Erkeklerde ise bu oranların sırasıyla, yüzde 15,2 ve yüzde 38,6 olduğu gözleniyor.