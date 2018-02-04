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Mutluluk kepçeyle geldi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kepçe operatörü olan damat, gelini almaya kepçe ile gitti. Gelin ile damadı kepçenin önünde gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Mutluluk kepçeyle geldi

04 Şubat 2018 11:56
Mutluluk kepçeyle geldi - Tıkla İzle

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Zümrüt Mahallesi’nde ikamet eden Ali Karan, Serra Işık ile evlenmeye karar verdi. Kepçe operatörü olan ve düğününde bir farklılık yapmak isteyen Karan, gelini almaya kepçeyle gitti. Kepçeyi kullanması için başka arkadaşına veren Karan, kendisi kepçenin önüne binerek gelin evine gitti. Dün gerçekleşen düğünde kepçenin evin önüne geldiğini görenler, ilk önce anlam veremese de damat ve gelin kepçeye binince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Evden gelini alan Ali Karan, Zümrüt Mahallesi Vatan Bulvarı üzerinde kepçe ile düğün konvoyuna katıldı. Kepçe ile düğün konvoyunun önüne geçen damat ile gelin şehir turu atarken, şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar da o anları cep telefonlarına kaydetti.  

Medeni Topaloğlu
 

Etiketler: kepçe

 

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