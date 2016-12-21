Diğer
Kategoriler

Mut'ta 20 yıl sonra ilk kez kar yağdı

Mersin'in Mut ilçe merkezine 20 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. Vatandaşlar kar sevincini selfie çekerek kutladı.

Mutta 20 yıl sonra ilk kez kar yağdı

21 Aralık 2016 13:37

Sabah başlayan kar yağışı sonucu ilçe merkezi adeta karla kaplandı. Vatandaşlar bir anda bembeyaz bir görüntüye kavuşan ilçe merkezinde büyük sevinç yaşadı. İlçede yaklaşık 20 yıldır ilk kez kar gördüklerini dile getiren vatandaşlar, sevinç çığlıkları arasında selfie çekinmeyi ihmal etmedi. 

15 yıldır Mut’ta yaşadığını ve kar yağışına şahit olmadığını söyleyen Ufuk Ünlü isimli vatandaş, "Tam Karadeniz havası oldu. 15 yıldır Mut ilçesindeyim 1 kere kar yağdı. Bura tam Safranbolu’ya benzedi. Mut’ta bugün doğa güzelliğine herkes hayran kalacak" dedi. 

Hasan Çetin

Etiketler: kar yağışı, mut


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç