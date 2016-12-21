Sabah başlayan kar yağışı sonucu ilçe merkezi adeta karla kaplandı. Vatandaşlar bir anda bembeyaz bir görüntüye kavuşan ilçe merkezinde büyük sevinç yaşadı. İlçede yaklaşık 20 yıldır ilk kez kar gördüklerini dile getiren vatandaşlar, sevinç çığlıkları arasında selfie çekinmeyi ihmal etmedi.

15 yıldır Mut’ta yaşadığını ve kar yağışına şahit olmadığını söyleyen Ufuk Ünlü isimli vatandaş, "Tam Karadeniz havası oldu. 15 yıldır Mut ilçesindeyim 1 kere kar yağdı. Bura tam Safranbolu’ya benzedi. Mut’ta bugün doğa güzelliğine herkes hayran kalacak" dedi.

Hasan Çetin