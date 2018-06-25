Mut'ta 49 yıllık hasret bitti

Yılmaz’ın milletvekili seçilmesinin ardından parti binası önünde toplanan partililer, uzun süre ellerinde AK Parti bayrakları ile bu zaferi kutladı. Yılmaz yaptığı değerlendirmede, kendisine bu süreçte destek veren tüm teşkilat üyelerine teşekkür ederek, “Mut teşkilatı olarak çok çalıştık yeri geldi uyumadık. Memleketim olan Mut ilçesinin Ankara’da sözcüsü olacağıma söz veriyorum. Mutumuza hayırlı uğurlu olur inşallah” dedi.

AK Parti Mut İlçe Başkanı Celal Kasap’da, göreve geldikleri günden bugüne kadar her an seçim olacak gibi çalıştıklarını belirterek, “Mut ilçemizdeki 49 yıllık hasreti Allahın izniyle bitirdik. Cumhur İttifakı’nın başarısı için hiç durmadan çalıştık ve bunun emeği olarak Mut ilçemizden 1 milletvekili çıkardık. Emeği geçen herkesi kutluyorum. İl teşkilatı ve ilçe teşkilatları olmak üzere bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hasan Çetin

