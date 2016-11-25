Alınan bilgiye göre, Ş.K.'nin (47) kullandığı 47 AH 309 plakalı otomobil, ihbar üzerine Silifke Narlıkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından durdurulmak istendi. Ancak aracın sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Jandarma ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonda şüpheli otomobil, Mut ilçesi Palantepe Mahallesi Sanayi Sitesi mevkisinde yola atılan lastik patlatan ile durduruldu.

Otomobil güvenli bölgeye çekildikten sonra Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı bomba imha uzmanları, araçta arama yaptı. Bomba arama köpeğinin de katıldığı arama çalışmalarında patlayıcı maddeye rastlanmadı.

Mardin Midyat nüfusuna kayıtlı sol elinden engelli Ş.K. isimli sürücü, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Hasan Çetin