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Mut'ta otomobil takla attı: 3 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde bir otomobilin, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Mutta otomobil takla attı: 3 yaralı

17 Ağustos 2017 12:20

Edinilen bilgiye göre kaza, Mut Karaman karayolu Sertavul geçidinde meydana geldi. Mustafa Erdoğan yönetimindeki 70 E 5513 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sete ve daha sonra orta refüje çarparak takla attı.

Kazada sürücü Mustafa Erdoğan, otomobilde bulunan Hatice Erdoğan ve Fatma Erdoğan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı. 

Hasan Çetin

Etiketler: kaza, mut


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