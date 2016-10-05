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Mut’ta trafik kazası: 4 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


05 Ekim 2016 10:34

Alınan bilgiye göre, Mustafa Aydın (56) yönetimindeki 33 V 5137 plakalı araç, Atatürk Bulvarı kavşağında, Tamer Oduncu'nun kullandığı 33 U 6306 plakalı öğrenci servisine çarpmamak için kaldırıma çıktı. Kazada, aracın sürücüsü Mustafa Aydın ve araçta bulunan Hatice Eser (54), Teslime Deryal (43) ve Durdu Türk (39) yaralandı. Öğrenci servisini kullanan sürücü ve öğrenciler kazayı yara almadan kurtuldu.
Olay yerine gelen ambulans ile Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Hasan Çetin

Etiketler: mut, trafik kazası


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