Muud, sahne projesi ile geleceğin müzisyenlerini keşfediyor

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, müzik dünyasına profesyonel söz yazarları, besteci ve yorumcular kazandıracağı Muud Sahne projesini hayata geçirdi. Muud Sahne ile amatör sanatçılar dijital müzik platformu Muud’a eklenerek kitlelerle buluşuyor ve seslerini duyurma şansı buluyor. Oyunlaştırma kurgusu ile geliştirilen ilk online müzik yarışması olan Muud Sahne için başvurular başladı. Yarışmaya katılmak isteyen amatör müzisyenler, Muud’a ücretsiz üye olduktan sonra 6 Mayıs’a kadar projenin internet adresi üzerinden başvurularını yapabilecek. Müzisyenler linkte yer alan 'Hemen Başvur' butonu ile erişecekleri başvuru formunu eksiksiz doldurduktan sonra şarkılarını yükleyebilecek ve isimlerini milyonlara duyurabilecek.

Müzisyenler, kendi yazdıkları söz ve bestelerin yanı sıra başka bir sanatçının eserlerini seslendirdikleri yorumlarını da Muud Sahne platformuna yükleyebilecek. Başvuru sürecinin ve editöryal incelemelerin tamamlanarak uygunluğu onaylanan eserlerin Muud mobil uygulaması Sahne bölümüne eklenmesinin ardından Muud Sahne yarışması 11 Mayıs’ta resmi olarak başlayacak. Beğendikleri yarışmacılara destek olmak isteyen kişiler ise Muud mobil uygulamasını akıllı cihazlarına indirip ücretsiz olarak üye olduktan sonra beğendikleri sanatçıları oylamaya başlayabilecekler.

Kazanana albüm ve klip desteği

Türk Telekom, Muud Sahne’ye katılımı onaylanarak yarışmaya başlayan tüm müzisyenlerin meslek birliklerine kaydının yapılmasını sağlayacak ve profesyonel hayata adım atmalarına olanak tanıyacak. Yarışmanın birincisi albüm ve klip ile ödüllendirilirken oy vermek için oyuna dahil olan katılımcılar da kulaklık, Bluetooth hoparlör, imzalı albüm, sosyal medyadan teşekkür gibi çeşitli ödüller kazanacak.

Eserler Muud tarafından kontrol ediliyor

Yarışma kapsamında yarışmaya katılan amatör müzisyenlerin bilgileri ve yükledikleri şarkılar 6 Mayıs-10 Mayıs tarihleri arasında Muud editör ekibi tarafından incelenecek. Söz ve bestesi kendisine ait eserleri yorumlayan kullanıcıların başvuruları incelenerek gerekli lisans kontrollerinin ardından herhangi bir engel bulunmaması durumunda yayımlanacak. Başka bir sanatçının eserini yorumlayarak Muud Sahne’ye yükleyen kullanıcıların başvuruları da değerlendirildikten ve eserin söz ve bestecisinin onay vermesi durumunda Muud’da yayımlanacak.