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Muz fiyatı tavan yaptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hava sıcaklığına bağlı olarak yaz meyvelerinin tezgahlara geç çıkması, muzun fiyatında artışı neden oldu. Mevsime bir de rekolte azlığı eklenince muz tarihi bir zirve yaparak manav tezgahında 8 liradan satışa sunuldu.

Muz fiyatı tavan yaptı

05 Mayıs 2017 18:27

Gazipaşa ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında gitmesi nedeniyle muz üretimi düşünce, tezgahtaki muzun fiyatı 8 liraya ulaştı. Muz üreticisi Mehmet Tuncer önceki yıllara oranla muz fiyatının iyi gittiğini, dolayısıyla üreticinin memnun olduğunu söyledi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında olması nedeniyle muz üretiminin azaldığını belirten Tuncer, "Kışın soğuk geçmesi nedeniyle yaz meyvelerinde de 1 aylık bir gecikme oldu. Bunun düzeleceğini düşünüyorum. Şuan muz tavan yaptı, çiftçi memnun. Yeşil muz 5.5 liradan alıcı buluyor, sarı muz ise manav tezgahlarında 10 liraya kadar çıktı diye haber alıyoruz" dedi.

Muz üreticisi Mahmut Büyükakça da yaz meyvelerinin çıkmaması nedeniyle yeşil muz fiyatlarının 5.5 liraya kadar yükseldiğini, sarı muzun ise 8-10 liradan satışa sunulduğunu söyledi. Piyasada muzun da sınırlı olduğunu dile getiren Büyükakça, "Bir ton kesen üretici 100 kilo kesiyor. Seranın özelliği 12 ay mahsulün bulunması. Şuan açıkta muz yok, kapalıda ne çıkarsa para yapıyor" diye konuştu.
Manav Yavuz Çağlar ise muzun şuan tezgahta 7.5-8 lira arasında satıldığını söyleyerek, "Muzlarda bakım yapıldığı için sera muzuna geçildi. Sera muzunun maliyeti fazla olduğu için biraz pahalı tabi. Manavda 7.5-8 lira arası. Yaz meyveleri çıkmaya başladı. Fiyat inmeye başlar. Talep ise azaldı" ifadelerini ekledi.
Muzdaki fiyat artışından en çok etkilenen ise vatandaşlar oldu. Pazarda alışveriş yapan Kadir Sayın, "Son zamanlarda bir artış oldu. Açıkçası muz almaya gücümüz yok. Fiyatların düşmesini bekliyoruz" dedi. 

Ahmet Mervan Taş 

Etiketler: Muz fiyatı


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