Alınan bilgilere göre, kaza, Adilcevaz-Ahlat karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Ahlat’tan Adilcevaz istikametine gelmekte olan Erdi Buldu yönetimindeki 33 BZJ 90 plakalı muz yüklü tır, yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kazada tır hurdaya dönerken, sürücü Erdi Buldu ise hayatını kaybetti. Buldu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adilcevaz Onkoloji Hastanesi morguna kaldırılırken, tır ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Özcan Beşkardeş