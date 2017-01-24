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Muz yüklü tır şarampole devrildi: 1 ölü

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde muz yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Muz yüklü tır şarampole devrildi: 1 ölü

24 Ocak 2017 11:53

Alınan bilgilere göre, kaza, Adilcevaz-Ahlat karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Ahlat’tan Adilcevaz istikametine gelmekte olan Erdi Buldu yönetimindeki 33 BZJ 90 plakalı muz yüklü tır, yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kazada tır hurdaya dönerken, sürücü Erdi Buldu ise hayatını kaybetti. Buldu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adilcevaz Onkoloji Hastanesi morguna kaldırılırken, tır ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. 

Özcan Beşkardeş

Etiketler: kaza, muz yüklü tır


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