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Müzakere sürecini görüştüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs konusundaki müzakere sürecini görüştü.

Müzakere sürecini görüştüler

05 Kasım 2016 22:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün akşam saatlerinde İstanbul’da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul’da Tarabya Köşkü’nde gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs konusundaki müzakere süreci ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Mont Pèlerin’de yapılacak görüşmelerle ilgili olarak da çözüm konusundaki kararlılıklarını koruduklarına işaret ettikleri belirtildi. Müzakerelerde hassas bir sürecin içine girildiğine dikkati çeken Erdoğan ve Akıncı’nın, Kıbrıs meselesiyle ilgili çözümde, adada iki kesimli, iki toplumlu yapının hukuken güvence altına alınmasının; garanti sisteminin korunmasının önemli olduğunu da vurguladıkları öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya Mont Pèlerin’deki görüşmelerle ilgili başarılı dileklerini de ilettiği kaydedildi.


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