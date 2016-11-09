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Muzda şok düşüş üreticiyi üzdü

Mersin'in Anamur ilçesinde ülkeye sokulan kaçak muz girişi nedeniyle 1,5 liraya kadar düşen muzun kilosunun son 7 yılın en düşük seviyesinde olduğu bildirildi.

Muzda şok düşüş üreticiyi üzdü

09 Kasım 2016 12:34

Anamur Muz-Bir Başkanı Mehmet Güzel, Anamur muzunun kilosunun 2.5 liradan 1.5 TL’ye kadar düştüğünü belirterek, "Şuanda üretim fiyatı bile olmayan Anamur muzunun biran önce hükümetimiz tarafından gümrüklerde yetkililerin duyarlı davranarak denetimleri arttırmasını istiyoruz. Ve Anamur halkına hak ettiği fiyatlara satılmasının sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasını arzu ediyoruz" dedi.

Devletin yerli muz üreticilerini korumak için ithal muzdan yüzde 145.8 oranında vergi aldığını hatırlatan Güzel, ancak şu anda transit geçiş adı altında ülkeye sokulan muzdan vergi alınmadığını söyledi. Suriye, İran ve Irak'tan kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen muzların iç piyasaya sürüldüğünü ve bundan dolayı yerli üreticilerin mağdur duruma düştüğünü ifade eden Güzel, "Anamur muzu Türkiye’nin olmazsa olmazlarından birisidir. Muzun kilosu bu fiyatlara hiç düşmedi. Son 7 yıldır ilk defa böyle bir zirve düşüş yaptık. Bu düşüşe hükümetimizin biran önce önlem alması gerekmektedir. Çiftçilerimiz mağdur durumda ve şuanda 500 bin kişiye istihdam sağlayan Anamur muzunun ayaklar altına alındığını düşünmekte" dedi.

Anamur'da 15 yıldır muz üreticiliği yapan Mustafa Yıldız, "Şuan muz fiyatlarının düşük gitmesinden rahatsızız. Devlet eliyle kredi çekip sera yaptık, dönümü 50-55 bin liraya mal oluyor. Muzu diktik ama muz fiyatları çok düşük gittiği için kredimizi geriye ödemekte zorluk çekiyoruz. Yetkililerin buna bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz" diye konuştu. 

Özcan Günger


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