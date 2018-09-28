Müze sayısı yüzde 5 arttı

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, Türkiye genelindeki müze sayılarını ele alan raporu inceledi. PRNet'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2017 yılına bakıldığında Türkiye genelindeki müze sayısının 2016 yılına oranla yüzde 5 artarak, 438'e ulaştığı görüldü. Bu müzelerin 199 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 239 tanesi ise özel müze kategorisinde yer aldığı saptandı. Bununla birlikte, Bakanlığa bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı yüzde 18,9 artarken, yine Bakanlığa bağlı olup ücretli olan müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısının da yüzde 28,3 arttığı kaydedildi.

ESER SAYILARI DA ARTTI

PRNet ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen incelemede, müze ve ören yerleriyle ilgili 34 bin 110 haber yansıması tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıkları incelendiğinde, özellikle son zamanlarda müze ve ören yerlerine yapılan zamların medyada geniş yansıma bulduğu görüldü.

Raporda, özel müze ziyaretçi sayısında da artış yaşandığı görülürken, bu artışın yüzde 26,3 olduğu tespit edildi. Özel müzelerdeki mevcut eser sayısı da 2016 yılına oranla yüzde 3,4 artış gösterirken, rakamsal olarak 386 bin 842'ye ulaştığı belirlendi. Bununla birlikte müzelerin sorumluluğunda yer alan taşınmaz kültür varlıklarının sayısının da geçen yıl yüzde 2,7 artarak 106 bin 356 olduğu görüldü. Müzelerin sorumluluğu altında yer alan taşınmaz kültür varlıklarının en çok olduğu il 31 bin 191 adet ile İstanbul oldu. İstanbul'u bu bağlamda takip eden iller ise İzmir, Muğla ve Bursa olarak kaydedildi. Elde edilen veriler neticesinde tabiat park alanlarının ve tabiat anıtı alanlarının da artış gösterdiği tespit edildi.