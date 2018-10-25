Müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı son 2 yılda azaldı

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayılarını konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinin yanı sıra medya yansımalarından da derlediği bilgilere göre, 2000 ile 2017 yılları arasında müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayıları derlendi. 2000 yılında 6 milyon 887 bin 344 kişinin müze ve ören yerlerini ziyaret ettiği görülürken, bu sayının 2017 yılında 20 milyon 509 bin 746'ya çıktığı anlaşıldı. Böylelikle 2000 yılından bu yana ziyaretçi sayısında büyük artış yaşanırken, son 2 yıldır yaşanan ziyaretçi düşüşü ise gözlerden kaçmadı.

Veriler her yıl olarak müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısını düzenli olarak yansıtırken, son 17 yıldır en çok ziyaretçi ağırlayan yılların 2012, 2013 ve 2014 olduğunu ortaya koydu. Bu bağlamda 2013 yılında 29 milyon 481 bin 5 olan ziyaretçi sayısının 2014 yılında 29 milyon 774 bin 390, 2015 yılında ise 28 milyon 454 bin 284 olduğu görüldü. 2016 yılında ise bu rakam 17 bin 521 bin 316'ya inerken, 2017 yılında biraz daha artarak 20 milyon 509 bin 746 olduğu bildirildi.

ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen incelemede, müze ve ören yerleriyle alakalı yıl içerisinde 35 bin 893 haber yansıması tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıklarında turist sayısında yaşanan artış da geniş yansıma bulurken, geçtiğimiz yıl en çok ziyaretçi ağırlayan müzenin Konya Mevlana Müzesi, en çok ziyaret edilen ören yerinin ise Denizli Pamukkale (Hierapolis) olduğu dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.