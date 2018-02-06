Müze ve örenyerleri 2018 yılına rekor artışlarla başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve örenyerlerinin Ocak 2018 istatistikleri açıklandı. Bakanlığın ocak ayı müze ve örenyerleri ziyaretçi rakamları turizmdeki yükselen ivmeyi destekliyor. Ocak ayı ziyaretçi verilerinde, geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla yüzde 57 artış yaşayan Türkiye’nin Müzekart satış gelirleri de yüzde 167 artarak rekor bir düzeye ulaştı. Ocak ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 57 artışla 877 bin 729 ziyaretçi sayısına ulaşan müze ve örenyerlerinden 14 milyon 522 bin 578 lira gelir elde edildi. Ocak 2018 dönemi ziyaretçi gelirlerinde yine geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 236 artış yaşanırken, bu rakam 2011 yılından günümüze elde edilen en yüksek ocak dönemi aylık gelir rakamı oldu.

En çok ziyaret edilen müze ve örenyerleri ise, Topkapı Sarayı Müzesi, Ayasofya Müzesi, Mevlana Müzesi, Denizli Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri ve İzmir Efes Örenyeri oldu. Son dört yılın en yüksek ocak ayı ziyaretçi rakamına ulaşan Türkiye, Müzekart satışlarından ise, Ocak 2018’de 3 milyon 643 bin TL gelir elde etti. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300’ü aşkın müze ve örenyerine ücretsiz ziyaret imkanı sağlayan ve alındığı tarihten itibaren bir yıl geçerli olan Müzekart satışları, uygulamanın başladığı 2008 yılından günümüze 59 bin adetle, her yılın ocak ayının en büyük satış rakamını yakaladı. Rekor artışın gelirdeki yansıması da oldukça çarpıcı olurken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 167 artış kaydeden Müzekart satış rakamları tüm zamanların ocak ayı satış geliri rekorunu kırdı.