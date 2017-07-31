Müzik CD'si çoğaltmak için simit satıyor

Karaisalı'nın Çatalan Mahallesi'nde yaşayan Harun Aslan (48), 27 yıl önce Eşe Aslan ile evlenerek bir erkek çocukları dünyaya geldi. Aslan çiftinin mutluluğu uzun sürmedi.

İddiaya göre Harun Aslan'ın baba tarafından bazı akrabaları, eşi Eşe Aslan'a fuhuş yaptırmak istedi. Fuhuş yaptırmaya çalışan bir kişinin cinayetine adı karışan Harun Aslan, tutuklanarak Adana'daki Kürkçüler Cezaevi'ne konuldu. Yaşamının yarısını, 24 yılını cezaevinde geçiren Aslan, son olarak gönderildiği Adıyaman Kahta Cezaevi'nden geçtiğimiz yıl tahliye edildi.

CD çoğaltma parası dolandırıldı



Cezaevine girmeden önce müziğe ilgisinin olduğunu, cezaevinde ise söylediği türkülerin çok beğenildiğini belirten Harun Aslan, 'Barak Bağrıyanık' takma ismiyle düğünlerde şarkılar söylemeye başladı. Arkadaşlarının yardımıyla bir klip de çeken Aslan, CD çoğaltmak için para verdiği birisi tarafından da dolandırıldı.

“Garibanların yeri hapishane değildir”



İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Aslan, cinayeti kayınpederinin işlediğini ancak suçu kendisine attığı için cezaevinde 24 yıl geçirdiğini iddia etti. “Garibanların yeri değildir orası” diyen Aslan, “Söylediğim türküler genelde Barak türü yani Yörük havasıdır. Arkadaşlarımın yardımıyla klibimi internete servis ettim, YouTube'da 500 tane de hayranım oldu. Şarkılarımı kaydettiğim CD'leri çoğaltıp satmayı planlıyorum. CD çoğaltmak için gereken parayı kazanmak amacıyla da simit satıyorum” ifadelerini kullandı.

“Birilerinin elimden tutmasını bekliyorum”

Cezaevinden çıktıktan sonra kendisini cennete düşmüş gibi hissettiğini aktaran 'Barak Bağrıyanık', İstanbul'daki müzik otoritelerinden de yardım isteyerek şunları söyledi:

“Para kazanmak, yıldız olmak istiyorum abi, kim istemez ki? Arabam olsun istiyorum. İstanbul'a gitme hayalim var. Gidebilirsem oradaki Unkapanı'na da gitmek istiyorum. Birinin elimden tutmasını bekliyorum. 'Düşenin dostu olmaz' diyorlar, birilerinin kolumdan tutup kaldırmasını bekliyorum. Hayalimde İbrahim Tatlıses olmak yok ama, tanınmak istiyorum.”

Nuri Pir - Erdal Can İçelli