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Muzlardan piyona yaptılar

Bilecik'te düzenlenen Öğrenme Şenliğinde 5. sınıf öğrencisi tarafından muzlara bağlanan elektrotlarla ve yazılımlarla yapılan piyano büyük ilgi gördü.

Muzlardan piyona yaptılar

12 Ağustos 2017 12:00

Bu yıl 2’nci defa düzenlenen Öğrenme Şenliği, Bilecik Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Kapalı Pazar giyim bölümünde gerçekleşirken, farklı iş kollarında kurulan stantlarda en büyük ilgiyi tarafından muzlara bağlanan elektrotlarla ve yazılımlarla yapılan piyano büyük ilgi gördü. Proje hakkında bilgi veren İnhisar Halk Eğitim Merkezi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Zehra Tuğçe Tekdemir, İnhisar Atatürk Ortaokulu 5 ve 6'ıncı sınıf öğrencilerimizle birlikte bu muzdan piyanoyu yaptıklarını belirtti. Tekdemir, Orta okulumuzdaki Bilişim Teknolojileri Öğretmenimiz Hüseyin Büyüksütçü ile beraber dersler yapmaya başladık. Meyvenin iletkenliğinden yararlanarak bir arduino kitiyle elektronik devre oluşturduk. Öğrencilerimizle birlikte muz piyano örneği yaptık. Öğrencilerimizin üretkenliğini arttırmak, kodlama mantığını kavramasını sağlamak, arduino ya da robotikle ilgili bilinçlenmelerini sağlamak. Meyvenin iletkenliğinden faydalanarak bilgisayarın değerlerini değişmesini sağlıyor. Burada bir program oluşturduk biz. Oluşturduğumuz devreyi istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. Biz 5 muzla başladık. Çünkü 5’inci sınıf öğrencilerinin anlama düzeyine uygun bir proje olsun istedik. Derslerde kendilerinin tasarlayabilmesini istediğimiz için" dedi.

"İletkenliği olan bütün meyvelerle bunu kullanabiliriz"

Her muz için ayrı bir nota belirlediklerini anlatan Tekdemir, "Sesleri artıyor, azalıyor. Hepsinde her basışta farklı bir nota var. Muz yerine diğer iletken meyveler kullanılabilir. Derslerde öğrenci vücuduyla kendi ellerine vurarak birbirilerinin burunlarına dokunarak da aynı işlemi yaptılar. Biz zaten projemizden önce meyki meyki diye bir oyuncak var. Buda yine elektrik akımından yararlanarak bilgisayar tuşlarının kontrol edilmesini sağlayan bir oyuncağımız. Bu oyuncakla başladık derslerimize. Bunun mantığını kavradıktan sonra arduino ile elektronik devremizi oluşturmayı sağladık. İletkenliği olan bütün meyvelerle bunu kullanabiliriz. Ya da oyun hamuru kullandığımız örneklerimiz de oldu. Ya da kurşun kalemle bir kağıdın üzerine çizim yaparak bunları da kullanabiliriz. İletken büyün materyaller üzerinde bu projeyi çalıştırabiliriz" dedi. 

Cem Kaan Toka - İbrahim Sünetçi 


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