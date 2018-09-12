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Myanmar Başbakanı BMGK'ya katılmayacak

Myanmar Başbakanı BMGK'ya katılmayacak
Myanmar Başbakanı BMGK'ya katılmayacak

Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen soykırıma karşı uluslararası camiadan tepkinin arttığı sırada Myanmar Başbakanı Aung San Suu Kyi, önümüzdeki hafta toplanacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) toplantısına katılmayacağını açıkladı.


Myanmar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Myint Thu, Başbakan Suu Kyi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna (BMGK) katılmayacağını açıkladı. Nobel Barış Ödülü sahibi Suu Kyi, Başbakanlığın yanında Devlet Danışmanlığı ve Dışişleri Bakanlığı işlerini yürütüyor. Suu Kyi'nin yerine BMGK'ya Myanmar'ın eski askeri rejiminin güçlü savunucuları olan iki bakan, Kyaw Tint Swe ve Kyaw Tin'in katılacağı bildirildi.

YURT DIŞINA ÇIKMAKTAN ÇEKİNİYOR 

Başbakan Suu Kyi, güvenlik güçlerinin ve Budist halkın, geçtiğimiz yıl Müslümanlara karşı düzenlediği soykırımın ardından uluslararası camiadan tepkilerinden beri, yurt dışı seyahatlerini kısıtladı. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Myanmar'ın Arakan bölgesinde yaşayan Müslümanlara, Myanmar Ordusu planlı katliamlar düzenlemiş, 700 bin Müslüman ülkeyi terk etmişti.

ULUSLARARASI BASKI ARTARAK DEVAM EDİYOR 

Öte yandan Suu Kyi, geçen yıl katliamlar başladığında da BMGK'ya katılmamıştı. Suu Kyi Hükumeti soykırımdan atlar sonra yaptıkları açıklamada, soykırım yapıldığını reddettiklerini ve bölgede güvenlik operasyonu, yapıldığını, ülkeden kaçanları da geri kabul edeceklerini taahhüt etmişti. Ancak hükumetin açıklamaları uluslararası camiayı tatmin etmedi ve Myanmar'a baskı yapılmaya devam ediliyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN ANA KONUSU: MYANMAR 

Önümüzdeki hafta BMGK'nın ana konularından birinin, Arakan krizinin olacağı bekleniyor. Hükumetin reddetmesine rağmen bağımsız bir Birleşmiş Milletler müfettiş ekibi bir yıl boyunca yaptıkları araştırma sonucunda Myanmar Ordusunun ve Halkının Müslümanlara karşı planlı ve organize katliam yaptıklarını ispatlamıştı. Birleşmiş Milletler Komitesi de sorumluların Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması çağrısında bulunmuştu.

SOYKIRIMIN SORUMLULARI LAHEY'DE YARGILANACAK 

Geçtiğimiz Pazartesi günü, BM İnsan Hakları Şefi Michelle Bachelet, Müslümanlara karşı işlenen insanlık ve nefret suçlarına ilişkin kanıt toplanılması için Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yeni bir ekip kurulması çağrısında bulundu.  

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