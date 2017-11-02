Myanmar Lideri Suu Kyi, Rakhine eyaletini ziyaret etti

Nobel ödüllü Myanmar Lideri Aung San Suu Kyi, bölgede 2 ay önce patlak veren mülteci krizinden sonra ilk defa Rakhine eyaletine bir ziyaret gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde Rakhine eyaletinin başkenti olan Sittwe şehrine beraberinde 20 kişilik bir heyet eşliğinde helikopterle geldi. Suu Kyi, Rohingya'da iki ay önce zulme uğrayan Müslümanların yaşadığı bölgeleri ziyaret etti.

Rohingya Müslümanları, kendilerine uygulanan şiddet ve baskılar nedeniyle 25 Ağustos'tan Bangladeş'e göç etmeye başlamıştı. 2 aydan bu yana 600 binden fazla Rohingyalı Bangladeş'e gitti.