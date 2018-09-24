Myanmar Ordu Şefi: 'BM müdahale hakkına sahip değil'

Myanmar Ordu Şefi Kıdemli General Min Aung Hlaing, Birleşmiş Milletler (BM) kendisini ve diğer generallerin soykırım suçuyla yargılanması isteğinin ardından 1 hafta sonra yaptığı açıklamada, BM'nin ülkenin egemenliğine müdahale hakkının olmadığını ifade etti.

General Min Aung dün askerlere yaptığı konuşmada, "Hiçbir ülke, örgüt ya da grup, bir ülkenin egemenliğine karşı karar verme hakkına sahip değildir. İçişlere karışmak için yapılan görüşmeler yanlış anlaşılmaya neden oluyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Myanmar Soruşturma Misyonu Ağustos ayında Myanmar'daki üst düzey askeri yöneticilerin Arakan'da yaptıkları soykırım suçundan ve diğer bölgelerde de insanlığa karşı suçlardan yargılanması gerektiğini dile getirmişti.