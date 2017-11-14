Myanmar ordusu suçlamaları reddetti

Myanmar ordusu hazırladığı bir raporla, Arakan bölgesinde yaşayan Müslümanlara karşı uyguladığı tecavüz, cinayet suçlamalarını ve ülkenin batısında yıkım yaptığını reddetti. Raporda, güvenlik güçlerinin masum köylülere ateş etmediği, kadınlara karşı cinsel şiddete ve tecavüze yeltenmediği; hiç bir köylüyü tutuklamadığı, onları dövüp, öldürmediği şeklinde ifadeler yer aldı. Raporda ayrıca, güvenlik güçlerinin Arakan'da soygun yapmak, Arakanlıların camilerini veya köylerini yakmak gibi eylemlerde bulunmadığı da belirtildi.

Geçtiğimiz Ağustos ayından beri 615 bin Arakanlı Müslüman, Myanmar hükumetinin emrindeki güvenlik güçleri tarafından uygulanan baskı, şiddet ve zulme dayanamayıp Bangladeş'e kaçtı. BM ve İngiltere Arakanlılara yapılanları etnik temizlik olarak nitelendirdi. Uluslararası Af Örgütü yayınlanan raporu, Myanmar ordusunun "pislikleri halı altına süpürmesi" olarak değerlendirdi.

Uluslararası Af Örgütü, "Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanları öldürdüğü, kadınlara tecavüz ettiği ve köylerini yaktığına dair çok büyük kanıtlar var. Sayısız hikayesini kaydedip analiz ettikten sonra vardığımız sonuç Arakanlı Müslümanlara yapılan saldırılar insanlık suçudur" şeklinde açıklamada bulundu.