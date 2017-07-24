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Myanmar’da domuz gribi tehdidi

Myanmar’da domuz gribi nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, en az 13 kişide ise domuz gribi tespit edildi.

Myanmarda domuz gribi tehdidi

24 Temmuz 2017 14:00

Myanmar Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından yapılan açıklamada, domuz gribi nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği ve ülkenin çeşitli bölgelerinde en az 13 kişide virüs tespit edildiği belirtildi. Yangon Hastanesi Başhekimi Doktor Aye Ko Ko, hastanede tedavi edilen hastaların durumlarından endişe ettiklerini ifade etti. Doktorlar ve hükümet yetkililerinin konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi. Öte yandan, Myanmar vatandaşları virüsten korunmak için sokaklarda maske takarak dolaşıyor.

A(H1N1) tipi virüsten kaynaklanan domuz gribi, insanlarda hastalığa yol açan viral bir hastalık. Hastalık ilk kez Meksika ve ABD'de görülmüş ve daha sonra birçok ülkeye yayılmıştı. 


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