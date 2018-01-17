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Myanmar’da gözaltına alınan TRT World ekibi Türkiye’ye geldi

Arakanlı Müslümanların yaşadıkları soykırımı belgeselleştirmek için gittikleri Myanmar’da polis tarafından gözaltına alınan 4 kişilik TRT World ekibinden ikisi serbest bırakıldıktan sonra Türkiye’ye geldi.

Myanmarda gözaltına alınan TRT World ekibi Türkiyeye geldi

17 Ocak 2018 11:01

Sabah saatlerinden Singapur üzerinden İstanbul'a ulaşan TRT World çalışanı Mok Choy Lin ile tercüman Aung Naing Soe, Atatürk Havalimanı’nda mesai arkadaşları tarafından çiçeklerle karşılandı. 27 Ekim 2017 tarihinde İnsansız Hava Aracı gerçekleştirecekleri çekim öncesi gözaltına alınan ve 2 ay 3 gün tutuklu kalan Lin kendileri için ilk günden itibaren tüm imkanlarını seferber eden Türkiye’ye teşekkür etti. Gözaltı sürecinin ilk 2 haftasının çok zor olduğunu ve kimseyi göremediklerini ifade eden Lin, "Myanmar’da kullanacağımız İHA ile ilgili herhangi bir eksik belge olmamasına rağmen, yerel kolluk güçleri tarafından gözaltına alındık ve 2 ay hapis cezasına çarptırıldık. Hakkımızdaki ikinci suçlama 'İthalat ve İhracat Kanunu ve Göçmenlik Yasaları’, 16 Kasım’daki ikinci duruşmada mahkemece düşürüldü. Serbest kaldığımız ve Türkiye’ye döndüğümüz için çok mutluyum” diye konuştu.

Tuncer Cengiz

Etiketler: Myanmar, TRT World ekibi

 

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