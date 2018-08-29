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Myanmar’da köyler sular altında kaldı: 50 bin kişi tahliye edildi

Myanmar’da bir barajda meydana gelen yarık nedeniyle köyler sular altında kaldı. Bölgede yaşayan 50 bin kişi tahliye edildi.

Myanmarda köyler sular altında kaldı: 50 bin kişi tahliye edildi

29 Ağustos 2018 22:11

Myanmar’da Muson yağmurları nedeniyle barajın hasar görmesi sonucu Bago şehrindeki köyler sular altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri evlerinde mahsur kalan insanları kurtarma çalışmalarını sürdürürken, köylerde yaşayan 50 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, can kaybı yaşanmadığı tahliye edilen kişilerin 30 kamp merkezine yerleştirildiği belirtildi. Sular altında kalan köylerdeki 14 binden fazla evin zarar gördüğü, yaklaşık 63 bin kişinin ise etkilendiği ifade edildi. Taşkın nedeniyle, Myanmar'ın iki büyük şehrini birbirine bağlayan Yangon-Mandalay karayolundaki bir köprünün de zarar gördüğü öğrenildi. 

 

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