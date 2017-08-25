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Myanmar’da polis karakoluna saldırı: 32 ölü

Myanmar’da polis karakoluna düzenlenen saldırı sonucunda 11'i güvenlik personeli, 32 kişi hayatını kaybetti.

Myanmarda polis karakoluna saldırı: 32 ölü

25 Ağustos 2017 11:33

Ordu tarafından yapılan açıklamada, Myanmar'ın Arakan eyaletinde militanlar tarafından polis karakoluna düzenlenen saldırı sonucu, 21 saldırgan ve 11 güvenlik personeli dahil olmak üzere en az 32 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel polisin yaptığı açıklamada, 24 karakola eş zamanlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Arakan eyaletinde geçen yıl ekim ayında polis kontrol noktalarına düzenlenen saldırıların ardından Myanmar ordusunun başlattığı askeri operasyonlar, Müslüman azınlığı büyük şiddete maruz bırakmış ve insan hakları ihlalleri yaşanmıştı.

Dün, eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan öncülüğünde, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çi'nin desteğiyle yaşanan insan hakları ihlallerini incelemek üzere kurulan Arakan Danışma Komisyonunun hükümete sunduğu tavsiye raporu kamuoyuna açıklamıştı. 

Etiketler: Myanmar


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