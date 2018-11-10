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MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: “Bir günlük ulusal yas ilan edelim lütfen”

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: “Bir günlük ulusal yas ilan edelim lütfen”
MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: “Bir günlük ulusal yas ilan edelim lütfen”

Şemdinli’de meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yapan Muhafazakar Yükseliş Partisi MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz,”İçimiz, ciğerimiz yanıyor. 7 şehit 25 yaralı televizyonlar da program akışının aynı şekilde devam etmesi son derece üzücüdür” dedi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri, Ahmet Reyiz Yılmaz, Şemdinli'de meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı. Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

” Sayın Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanımıza çağrıda bulunuyorum: “Bir günlük de olsa ulusal yas” ilan edilsin lütfen. Acımız büyük hiç değilse acımızı yüreklerde hissettirmek adına derhal ulusal yas ilan edelim. Bu zamanları da böyle bir şuurla yaşayamayacaksak, Suriye de ve ülke içinde mücadele veren şehit olan ve hala mücadelesine devam eden evlatlarımızdan nasıl helallik isteyeceğiz. Acımız büyük. Milletimizin ve öncelikle şehitlerin ailelerinin başı sağ olsun diyorum. Yaralı kardeşlerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum."  

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