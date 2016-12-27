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MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: İsrail ile ortak bir gelecek planlanmalıdır

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “İsrail ile ortak bir gelecek planlanmalıdır” dedi.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: İsrail ile ortak bir gelecek planlanmalıdır

27 Aralık 2016 15:58

MYP Lideri Yılmaz, “İsrail ile ortak bir gelecek planlanmalıdır. En üst seviyede ilişki düzeyine geçilip ziyaretler acilen başlamalıdır. İsrail ile Bakan ve Başbakan seviyesinde ziyaretler başlamalıdır. Gelecek başka ellere bırakılmadan beraberce ortak planlanmalıdır. İki ülke ilişkilerinin yarını değil gelecek yüzyılı planlanmalıdır. Ortak bir kader var ve bu ortak kaderle ortak bir yönetim nasıl kurulabilir bölgedeki halklar nasıl istikrara kavuşturulabilir her şey yeniden planlanmalıdır. Bölgeyi başka ülkeler değil doğrudan Türkiye ve İsrail yukarıda ise Azerbaycan beraber yönetebilmelidir” dedi.

“Filistin sorunu bu mantıkla çözülemez” diyen Yılmaz, “Filistin sorununda hiç konuşulmayan bir Ürdün var. Ürdün denilen suni bir şekilde var edilmiş bir Filistin ülkesi var. Bu ülke nüfusunun yüzde yetmişi Filistinli. Çoğu Ürdün de vatandaş dahi sayılmıyor mülteci olarak yaşatılıyor. Bizim Filistin sorunun da tek başına İsrail’i konuşuyor olmamız meseleyi çözüme değil çözümsüzlüğe götürmektedir. Gerçekte Ürdün'de yaşanan Filistin işgali bana göre bütün dünyaya anlatılabilmelidir. Bir Filistin ülkesi kurulacaksa öncelikle Filistin halkını esir eden ve topraklarını işgal ederek suni bir ülke kuran Ürdün öncelikli olarak masaya yatırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“İran en büyük tehlikedir”
Ahmet Reyiz Yılmaz, “2017 yılı ve sonrası için en büyük tehlike İran’dır. İran sadece İsrail’i tehdit eden bir ülke değildir. Nüfusunun büyük çoğunluğu neredeyse 35 milyonundan fazlası Türk’tür. Azerbaycan toprakları üzerinde kurulu Türk şehirleri bugün İran otoritesindedir. İran, Suriye'de Anayurt Türk ülkesi ile kendi ülkesindeki Azeri Türkleri de karşı karşıya getirmiştir. Bizim için en büyük tehlike İran olmalıdır” dedi. 


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