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MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: 'Koray Aydın acele karar vermiştir'

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Koray Aydın’ın Meral Akşener hareketine katılmasına ilişkin “Koray Aydın MHP Genel Başkanı olabilirdi. Acele karar vermiştir” dedi.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: Koray Aydın acele karar vermiştir

22 Ağustos 2017 17:04

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri (MYP) Ahmet Reyiz Yılmaz, Koray Aydın’ın, parti kurma hazırlığındaki Meral Akşener’in oluşumuna katılma kararı ile ilgili konuştu. Yılmaz, Koray Aydının MHP genel başkanı olabilirdi, acele verilmiş bir kararla yanlış yaptı” şeklinde konuştu.

“Sayın Aydın bana göre fevri bir karar vermiştir” diyen Yılmaz sözlerine söyle devam etti; “Bu karar acele bir karardır. Kendisinin MHP genel başkan adaylığı önünde herhangi bir engel yoktur. Böyle bir durumda iken MHP adaylık sürecini riske atmak doğru değildir. Bana göre bu değişime verilen destek orada olanları izlemek ve kontrol altında tutmakla alakalıdır. Sayın Aydın asla MHP dışında bir hareketi desteklememeliydi. Bu şekilde MHP muhalefeti güçlenmiş oldu. Henüz ortada bir parti yok. Bana göre bu oluşum şimdilik MHP muhalif hareketinin devamıdır.”

Etiketler: Ahmet Reyiz Yılmaz, myp


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