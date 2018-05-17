MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz Meral Akşener'e para kaynağını sordu

2009 MHP Kongre döneminde Adaylık sürecini yaşayan MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz’dan çok tartışılacak bir açıklama geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in para kaynağının nereden geldiğini soran MYP Lideri Yılmaz; "Akşener para kaynağı nereden geliyor? Bu kadar harcamanın karşılığı ve kaynağı nedir millete izah edilmelidir. Türkiye'de yeni oluşumların en büyük sorunu finans meselesidir. İktidar partisi aldığı yardımlarla teşkilatlarını parasal olarak desteklemektedir. Yeni oluşumlarda il ve ilçe teşkilatları iktidar partisi gibi yardım beklemektedir. Akşener son derce iyi bir harcama yapmaktadır. Bu harcama nasıl karşılanıyor millete izah edilmelidir. Harcama konusunda Akşener’in tatmin edici bir cevap vermesi vatandaşın kafasında ki soru işaretlerini de giderecektir" dedi.

CHP'ye de eleştirilerde bulunan MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "CHP , Akşener’e fazla anlam yükleyerek hata yapıyor. CHP kendi adayından çok Akşener’e anlam yükleyerek kendisini zayıflatıyor. Sonuç olarak Akşener’in MHP ‘den alacağı bir oy var ise bu oy zaten CHP adayına gidecekti. Akşener’e bu kadar anlam yüklemek CHP açısından hiç de doğru değildir" dedi. "Bahçeli şimdi mi, kötü oldu " diye soran MYP Lideri Yılmaz, "Düne kadar en fazla aynı Akşener ve ekibi savunurdu Devlet Bahçeli’yi. Düne kadar daha 2016 yılına şurada 15 ay öncesine kadar Bahçeli, Akşener için methiyeler dizilen bir liderdi. Kendisine MHP tarafından vekillik verilmeyince uzun yıllar boyunca överek göklere çıkardığı Bahçeli birden kötü oldu. Acaba Bahçeli kendisine vekillik verseydi bugün söylediklerini mi söyleyecekti yoksa yere göğe sığdıramadığı methiyelerine mi devam edecekti. Akşener hiç de samimi değil. Milletimizin ihtiyacı olan tek şey ise samimiyettir. 10 yıl boyunca Bahçeli ile beraber partiden ben dahil ihraçlara ortak olan Akşener 2009 yılında ben MHP ‘de değişim derken o beni Bahçeli ile beraber ihraç etmekle meşguldü. Bahçeli için ağıtlar yakan Akşener’in şimdi Bahçeli’yi eleştirmesi vatan sevgisinden değil sadece ikbal sevgisinden olduğu bilinmektedir" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen MYP Lideri Yılmaz, "Kılıçdaroğlu parlak vekil adayları koymak zorunda. Kılıçdaroğlu bu seçimde siyasi hayatını da oylayacak. Kesin olarak yapması gereken doğru adaylarla meclis çoğunluğunu elde etmektir. Bu fırsat CHP için vardır. Fakat aday portföyü aynı kalırsa CHP oyu ile meclise gelen adaylarla seçime giderse bu sonucu da alamaz. Milletin önüne iyi bir kadro konulmalıdır" dedi.