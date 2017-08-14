MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: 'Türk birliği fantezi değil dünyanın kaderidir'

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yazılı açıklama yaparak Türkiye'nin önemine değindi. MYP Lideri Yılmaz açıklamasında, "Dünyadaki gelişmelere özellikle son yüzyılda yaşananlar dünya da bir Türk otoritesi olmadan dengenin kurulamayacağını bir kez daha göstermiştir. Türkiye sadece bölgede değil kadim dünyanın da yeniden dirilişinde tekrardan en önemli aktör olacağını tüm dünyaya göstermelidir. Bunun için ilk yapılması gereken Anayurt topraklarında birlik ve düzeni sağlamak sonra da Adriyatik’ten Çin Seddi'ne kadar dili Türkçe olan kavimleri bir çatı altında toplamak olacaktır"dedi.

Amerika'nın Türk birliğine muhtaç olduğunu söyleyen MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, " Amerika yaşamak için Türk Birliğine muhtaçtır

Amerika kendi yaşamını sürdürmek için bölge de bir Türk birliğine muhtaçtır. Avrupa Birliği ile bir yere varılamayacağı son derece açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Kadim dünya da gelişen Çin ve Hindistan gibi ülkelerin kuracağı yeni denge de Amerika eğer kendi rolünü devam ettirmek istiyorsa yeni partneri Avrupa Birliği değil, Türk Birliği olmalıdır" dedi.

Türkler'in Çin ve diğer Eski dünya önünde doğal engel olduğunu söyleyen MYP Lideri Yılmaz, "Bugün Ortadoğu da Çin ya da diğer uzak Asya ülkeleri yoksa eğer Avrupa ve Amerika burada bu kadar rahatsa bunun yegane nedeni Çin gibi bir kuvvetin önünde kadim dönemde kurulmuş olan ve bugün her biri ülke varlığını bağımsız şekilde sürdüren doğal set diyebileceğimiz Türk Devletleri sayesindedir. Rusya ,Çin ,İran ekseni ülkeler bölge de varlık bulup dünya da Amerikan egemenliğine son vermeden Amerika aklını başına alıp tarihi realite ve günümüz gerçeklerine göre politika üretmelidir.Dünya Amerika’dan ibaret değil. Bugün Kuzey Kore gibi bir ülke eğer dünyanın Amerika’dan ibaret olmadığını haykırabiliyor ve bunun karşısında durabiliyorsa Amerika bu gerçeği kendi geleceği ve bekası adına sorgulamalıdır. Aksi takdirde kendi geleceğini yok etmek üzere olduğunu da bilmelidir. Bu tablo içerisinde Amerika, Türkiye ile uğraşmak yerine 350 milyon nüfusa ulaşan Türk dünyası ile nasıl bir gelecek kuracağı üzerinde düşünmelidir.

Amerika bizimle uğraşmaktan vazgeçmelidir

Amerika bölgemizde yıllardır bir NATO gücü olarak kullandığı Türk varlığını bir yandan da altını oyacak şekilde terör örgütleri ve azınlık gurupları ile işbirliği yaparak hırpalamıştır. Bugünkü Ortadoğu politikasının Amerika adına hiçbir gelecek vadetmediğini Amerika derhal görmeli ve bu politikalar yerine Türk Devleti ile yeni bir gelecek planlamalıdır. Ya da bir yandan Rusya bir yandan Kuzey Kore bir yandan Çin ve İran ile ve bu cepheye katılacak diğer ülkelerle burada işbirliği yaptığı terör örgütleri ve YPG gibi unsurlarla beraber mücadele etmelidir" dedi.