MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz'dan Afrin yorumu

MYP Lideri Yılmaz, "Suriye'de istikrar sağlamak bizim işimiz değildir. Bu şartlar altında girilen ve şehit verilerek alınan topraklar ileride olayların seyrine göre ne olacağına karar verilebilir. Ama bugünkü durumda Afrin Türk toprağı olmuştur. Bu konuda kimse Türkiye’ye hesap soramaz. Çekilmemiz durumunda orada başa dönüleceği son derece açık ve nettir. O zaman verdiğimiz şehitleri niye verdik diye sorgulamak zorunda kalacağız" dedi.

“Bu harekatlar derinlemesine değil kesinlikle sınıra paralel düzlemde ilerlemelidir" diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Afrin, Türk toprağı ilan edilip sonra El Bab istikametinde Menbiç’e doğru hareket edilmelidir. Terörü bitirecek yegane adım bu olacaktır. Temizlenen bölgeler Afrin başta olmak üzere Türkmen nüfusla desteklenmelidir. Bu saatten sonra bu kadar şehit verdikten sonra bu toprakları terk etmek gibi bir hataya düşülmesi ülkemiz adına facia olur. Dolaylı da olsa bu girilen topraklarda Türk askeri yerleşerek buraları güvenli bölge ilan etmelidir. Türk askeri istedikten sonra buralarda kuş uçmayacağı açık ve nettir. Rusya Kırım'da ne yaptı ise biz de Afrin başta olmak üzere sınır coğrafyamız da benzeri bir yol izleyebiliriz. Bu konuda tarihsel haklarımız olduğu gibi bugün verilen şehitlerle ve alınan mesafe ile aynı adımı atmamızı gerektirecek tüm şartlar oluşmuştur. Afrin'de elde edilen başarı kalıcı hale getirilmelidir. Aksini düşünmek Türkiye açısından tam bir infial olur.”