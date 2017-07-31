Diğer
Kategoriler

MYP lideri Ahmet Reyiz Yılmaz'dan Koray Aydın'a destek

Muhafazakar Yükseliş Parti lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada Koray Aydın'a destek verdi. Yılmaz, “Sayın Bakan verdiği örnek mücadele ile milliyetçi iradenin tek umudu olduğunu kanıtlamıştır. Ülkücü irade Koray Aydın etrafında bir diriliş destanı yazacaktır. Bu konuda hiç şüphem yok” dedi.

MYP lideri Ahmet Reyiz Yılmazdan Koray Aydına destek

31 Temmuz 2017 13:19

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Koray Aydın'a yaptığı yazılı açıklamasında destek verdi. Yılmaz yaptığı yazılı açıklamasında Koray Aydın'ın verdiği örnek mücadele ile milliyetçi iradenin tek umudu olduğunu kanıtladığını söyleyerek, "Ülkücü irade Koray Aydın etrafında bir diriliş destanı yazacaktır. Bu konuda hiç şüphem yok " dedi. MHP'de değişime gidilmesi gerektiğini söyleyen MYP Lideri Yılmaz, " Bu değişimde merkez bellidir. Bütün milliyetçi ülkücü irade Koray aydın etrafında kenetlenmek sureti ile bu onurlu duruşu MHP değişimine taşımalıdır. Bu manada elinden gelen her şeyi engellemelere rağmen, yapmaktan geri durmayan sayın Bakan Koray Aydın'a herkes gereken destek ve katkıyı vermelidir. Bu kutsal bir yürüyüştür. Niyeti hayır olan bu mücadelenin akıbeti de hayır olacaktır İnşallah. Hareketin lideri Koray Aydın'dır.Bu hareketin içinde verilen emek ve süreç dikkatle izlenmektedir. MHP, içinde tartışmasız tek lider her türlü engellemelere rağmen yolundan dönmeyen sayın Koray Aydın'dır" dedi.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!