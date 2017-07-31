MYP lideri Ahmet Reyiz Yılmaz'dan Koray Aydın'a destek

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Koray Aydın'a yaptığı yazılı açıklamasında destek verdi. Yılmaz yaptığı yazılı açıklamasında Koray Aydın'ın verdiği örnek mücadele ile milliyetçi iradenin tek umudu olduğunu kanıtladığını söyleyerek, "Ülkücü irade Koray Aydın etrafında bir diriliş destanı yazacaktır. Bu konuda hiç şüphem yok " dedi. MHP'de değişime gidilmesi gerektiğini söyleyen MYP Lideri Yılmaz, " Bu değişimde merkez bellidir. Bütün milliyetçi ülkücü irade Koray aydın etrafında kenetlenmek sureti ile bu onurlu duruşu MHP değişimine taşımalıdır. Bu manada elinden gelen her şeyi engellemelere rağmen, yapmaktan geri durmayan sayın Bakan Koray Aydın'a herkes gereken destek ve katkıyı vermelidir. Bu kutsal bir yürüyüştür. Niyeti hayır olan bu mücadelenin akıbeti de hayır olacaktır İnşallah. Hareketin lideri Koray Aydın'dır.Bu hareketin içinde verilen emek ve süreç dikkatle izlenmektedir. MHP, içinde tartışmasız tek lider her türlü engellemelere rağmen yolundan dönmeyen sayın Koray Aydın'dır" dedi.

